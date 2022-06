Diablo 4: aperte le registrazioni della beta, niente più versioni Xbox One e PS4

Blizzard Entertainment ha aperto le registrazioni alla beta di Diablo 4, con una novità: pare aver cancellato le versioni PS4 e Xbox One. La cosa non stupisce più di tanto, visto che per il lancio del gioco manca ancora un po' di tempo e ormai le console di vecchia generazione sono sul viale del tramonto.

Comunque sia, collegandosi alla pagina del gioco su battle.net si viene accolti da un nuovo pulsante che invita a pre-registrarsi. Subito sotto vengono elencate le piattaforme sulle quali potremo giocarci: battle.net (versione PC), Xbox Series X e S e PS5. Le versioni Xbox One e PS4, per cui Diablo IV era stato precedentemente annunciato, sono di fatto state rimosse.

Comunque sia, per ora Blizzard non ha comunicato niente in merito, quindi è possibile che abbia optato per una rimozione silenziosa. In effetti non ha comunicato niente nemmeno sull'avvio delle pre-registrazioni, per cui si parla di "partecipare a beta test futuri" senza che venga specificato quanto futuri. La sostanza è che è tutto molto vago, ma almeno c'è la certezza che qualcosa si stia muovendo, visti gli anni passati dall'annuncio effettivo del gioco.

Nel frattempo è stato lanciato Diablo Immortal, che sta facendo discutere per le sue microtransazioni ma nondimeno pare essere un successo.