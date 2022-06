Cyberpunk 2077: CD Projekt Red ha confermato involontariamente il DLC Electric Rider

CD Projekt Red ha involontariamente confermato la recente fuga di notizie sul DLC Electric Dream di Cyberpunk 2077. Come? Chiedendo la rimozione del materiale trafugato dal web. In particolare il sito gamepressure.com ha pubblicato un messaggio abbastanza esplicito in tal senso, dopo aver modificato la notizia con le informazioni riservate:

"Ci è stato chiesto da CD Projekt Red di modificare il contenuto di questa notizia per il fatto che il materiale pubblicato, tipo luoghi, trama o dialoghi citati di cui si faceva menzione nel testo, sono segreti di CD Projekt Red e sono stati ottenuti in un modo non previsto dall'accordo di licenza di Cyberpunk 2077."

Cyberpunk 2077: le informazioni sull'espansione erano vere

Quindi pare che la prima espansione sia apparsa effettivamente online, altrimenti non si parlerebbe di materiale riservato dello sviluppatore.

A questo punto non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale, magari insieme a qualche altro aggiornamento maggiore che rifinisca ulteriormente questo tormentato gioco. In fondo l'interesse del pubblico c'è ancora, come dimostra il fatto che attualmente si trova nelle prime posizioni dei titoli più venduti su Steam, grazie a un forte sconto.