Signalis: data d'uscita ufficiale annunciata da un nuovo trailer

In occasione del Guerrilla Collective è stato pubblicato un nuovo trailer di Signalis per annunciare la data d'uscita ufficiale: 27 ottobre 2022. Per chi non lo conoscesse si tratta di un survival horror fantascientifico di stampo classico, pubblicato da Humble Games.

Il filmato mostra anche alcune sequenze di gioco, che mostrano il particolare stile di grafica 3D che imita la pixel art, con forti richiami ai pionieri del genere come Project Firestart.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Signalis in cui abbiamo scritto:

La breve demo di Signalis ci ha convinti. Certo, non svela praticamente niente della trama del gioco, ma apre a un mistero che appare interessante, il che non è poco. Vedremo come sarà svolto nella versione definitiva. Gli amanti dei survival horror classici dovrebbero davvero tenerlo d'occhio, perché potrebbe valerne la pena.

Per il resto vi ricordiamo che Signalis è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4.