Overwatch 2 potrebbe essere free-to-play, per un insider

Stando all'insider The Snitch, Overwatch 2 potrebbe essere lanciato come gioco free-to-play, quindi ad accesso gratuito con microtransazioni. L'insider non lo ha scritto esplicitamente, ma lo ha fatto capire senza troppe possibilità di errore con un messaggio su Twitter.

Come potete leggere, The Snitch ha ripreso uno dei motti tipici degli Overwatch, ma lo ha declinato a favore di rumor:

We are hope.

We are honour.

We are courage.

We are justice.

We are compassion.

We are determination.

We are harmony.

We are free to play.

Nell'originale, invece di "We are free-to-play" viene detto "We are Overwatch".

Considerate che la parte multiplayer di Overwatch 2 è già free-to-play per i possessori di Overwatch. Che Blizzard abbia deciso di eliminare il pagamento di accesso al gioco, per garantirgli una base utenti più ampia sin da subito? Non c'è niente di ufficiale, quindi prendete il tutto con le dovute cautele, ma non sarebbe poi così strano se accadesse, visto che le compagnie guadagnano ormai più dalle microtransazioni che dalla vendita dei giochi stessi.