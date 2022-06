Persona 5 Royal potrebbe essere all'Xbox & Bethesda Showcase, per un insider

Persona 5 Royal potrebbe essere all'Xbox & Bethesda Showcase di questa sera, almeno questo è ciò che molti hanno capito dalla risposta data dall'insider Tom Henderson a uno spettatore del suo live stream che gli ha chiesto se sapeva niente dell'arrivo del gioco su PC.

Henderson non ha confermato e non ha smentito, ma ha detto: "Non svelerò in anticipo l'intero showcase", per poi fare una pausa e ridacchiare.

Naturalmente potrebbe trattarsi di un'interpretazione forzata delle parole dell'insider, che essendo molto attendibile viene spesso mal letto e mal ascoltato da chi lo segue. Comunque sia la prospettiva di Persona 5 Royal su PC e Xbox, magari sul Game Pass dal lancio, è intrigante. Del resto Persona 4 ha ottenuto un grande successo su PC, quindi perché no?

In ogni caso vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, in attesa che arrivi finalmente l'ora di vedere l'Xbox & Bethesda Showcase per sapere cosa sarà presentato davvero e cosa no.

Sempre sull'evento, Henderson ha svelato che ci sarà Overdose, il nuovo gioco di Hideo Kojima, che Starfield occuperà il 15-20% della serata e che probabilmente non ci sarà Avowed.