Avowed potrebbe non essere all'Xbox & Bethesda Showcase, per un insider

Stando a quanto detto dall'insider Tom Henderson nel suo ultimo live stream, Avowed di Obsidian Entertainment potrebbe non essere all'Xbox & Bethesda Showcase. Considerate che Henderson afferma di conoscere già i contenuti dell'intera conferenza e che viene considerato una fonte molto attendibile quando si parla di voci di corridoio.

In realtà non ha detto esplicitamente che non ci sarà, ma ha pronunciato una frase abbastanza sibillina, che è stata interpretata in tal senso dai più: "there are certain games that you expect to be there that won't there, i have vowed not to talk about them wink wink". La riportiamo in inglese perché in italiano va a perdersi completamente il riferimento ad Avowed, come potete leggere dalla traduzione: "Ci sono dei giochi che vi aspettate che ci siano, ma che non ci saranno, ho giurato di non parlarne occhiolino occhiolino." Ovviamente il nodo è tutto in quel "vowed" che a molti è sembrato un riferimento più che evidente al titolo di Obsidian.

Difficile dire se Avowed ci sarà o no senza altri elementi in mano. Al suo posto Obsidian potrebbe aver portato il gioco di ruolo di Josh Sawyer, che dovrebbe essere a un buon punto dello sviluppo. Comunque sia verificheremo questa sera, quando inizierà lo spettacolo.

Sempre Henderson ha dichiarato che Starfield occuperà il 15-20% dell'evento e che Overdose di Hideo Kojima sarà presentato per l'occasione.