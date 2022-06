Starfield occuperà il 15-20% dell'Xbox & Bethesda Showcase, secondo Tom Henderson

Stando a quanto dichiarato dall'insider Tom Henderson, la presentazione di Starfield occuperà il 15-20% dell'Xbox & Bethesda Showcase. Che il titolo di Bethesda sarebbe state in prima linea durante l'evento era chiaro a tutti, ma era difficili attendersi che gli sarebbe stato concesso così tanto spazio.

Del resto stiamo parlando di uno giochi più attesi di sempre di un Xbox Game Studios, quindi è naturale che Microsoft voglia puntarci moltissimo sopra, nonostante il rinvio di qualche mese.

Henderson non è sceso nei dettagli, quindi non è possibile dire cosa sarà mostrato. Probabilmente vedremo del gameplay, ma con questi eventi non si può mai dire.

Giusto ribadire che si tratta di informazioni nate da voci di corridoio, quindi tutte da confermare. Henderson, comunque, è considerato uno degli insider più attendibili in assoluto, che difficilmente pubblica informazioni false. Quindi ci sono ottime probabilità che ciò che abbia detto sia vero.

Sempre a lui dobbiamo l'indiscrezione sulla presenza di Overdose, il nuovo gioco di Hideo Kojima, all'evento.