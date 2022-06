Overdose: Hideo Kojima sarà all'Xbox & Bethesda Showcase, per Tom Henderson

Stando all'inisder Tom Henderson, domani sera Hideo Kojima sarà all'Xbox & Bethesda Showcase, probabilmente con Overdose, il suo nuovo gioco horror. Henderson, che viene considerato affidabilissimo quando riporta delle voci di corridoio, ne ha parlato nel corso di uno streaming sul suo canale in cui ha discusso proprio delle indiscrezioni relative all'evento di Microsoft del 12 giugno.

Henderson, che si espone solo quando è sicuro di qualcosa (tanto da aver affermato di conoscere tutto il programma dello show), non è sceso nei dettagli, ma essendo sempre lui ad aver svelato l'esistenza di Overdose nei giorni scorsi, non è difficile collegare le due cose. Naturalmente manca ancora la conferma ufficiale dell'accordo tra Kojima e Xbox, ma ormai le voci in merito sono moltissime, a partire da quella diffusa mesi fa dal giornalista Jeff Grubb, il primo a svelare l'inizio dei rapporti tra le due compagnie.

Naturalmente, la presenza all'Xbox & Bethesda Showcase di Overdose farebbe tramontare definitivamente che si tratti di un'esclusiva PlayStation, come volevano certi ragionamenti basati su altre voci di corridoio.

A questo punto vacilla anche l'ipotesi che sia Kojima Productions a occuparsi di uno dei progetti legati al rilancio del franchise Silent Hill, a meno che non stia lavorando a due horror contemporaneamente.