Snufkin annunciato in trailer, un'avventura musicale in collaborazione con i Sigur Rós

Snufkin: Melody of Moominvalley è stato annunciato oggi nel corso del Future Games Show 2022, sviluppato da Hyper Games e frutto di una collaborazione speciale, visto che vanta le musiche del celebre gruppo Sigur Rós.

Davvero un'ottima base di partenza per quella che viene definita un'"avventura musicale", dal tono rilassato e romantico, ambientata a Moominvalley. Nel gioco interpretiamo Snufkin impegnata a restaurare l'armonia naturale dell'ambiente, dopo che una serie di grotteschi e curatissimi parchi sono stati creati dove un tempo c'era la natura incontaminata.

Per rimediare a queste artificiose modifiche dell'ambiente, la protagonista deve portare a termine diversi compiti, cercando di non farsi scoprire dalle guardie e aiutando in vari modi la fauna locale. La colonna sonora riprende musiche dagli album del celebre gruppo islandese, oltre a nuovi arrangiamenti da parte di altri musicisti, con la coordinazione del sound designer Oda Tilset.

Snufkin: Melody of Moominvalley è un'avventura dall'atmosfera rilassata e caratterizzata da uno stile grafico in stile libro illustrato per bambini. La storia supporta in maniera importante ogni fase del gioco, anche attraverso una serie di dialoghi brillanti con i particolari personaggi che si incontrano lungo il cammino, con tutta l'ambientazione ispirata ai lavori di Tove Jansson.

Si tratta di esplorare l'ambiente e risolvere gli enigmi che si trovano al suo interno, scoprendo i segreti di Moominvalley e cercando di far tornare l'ordine naturale in tutta la valle, cercando però di non incappare negli inflessibili guardiani dei parchi, tra suonate di armonica, azione stealth e puzzle vari.