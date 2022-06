Overdose potrebbe essere il titolo dell'horror di Hideo Kojima, primi dettagli da Tom Henderson

Overdose sarebbe il titolo del gioco horror di Hideo Kojima in lavorazione ormai da tempo, almeno stando a quanto riportato dall'insider Tom Henderson, le cui fonti sono solitamente molto affidabili.

Henderson ha visto anche delle scene di gioco. In particolare in una è visibile Margaret Qualley, l'attrice che ha interpretato Mama in Death Stranding, indossare un vestito blu. Comunque sia non stiamo parlando del seguito del precedente gioco di Kojima Productions, ma di qualcosa di completamente diverso.

L'attrice di Mama potrebbe tornare nel nuovo gioco di Hideo Kojima

Il video visto da Henderson mostra il personaggio che cammina per dei corridoi molto bui, illuminando l'ambiente con una torcia elettrica. L'azione è visualizzata in terza persona, ma pare che possa passare anche in prima. Alla fine del video c'è un classico momento da "salto sulla sedia", cui fa seguito la scritta "Game Over" e poi quelle "A Hideo Kojima Game" e, infine "Overdose".

Stando a quanto fatto capire da Henderson, Overdose dovrebbe essere il gioco che Kojima Productions sta producendo per Microsoft. Va specificato che siamo nel regno delle voci di corridoio e che quindi tutte le informazioni andranno verificate. Comunque sia difficilmente Henderson pubblicherebbe simili informazioni inventando di aver visto un filmato, se non fosse certo della sua fonte. Che Kojima possa essere uno dei protagonsiti dello showcase di Xbox & Bethesda dei prossimi giorni?