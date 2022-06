ILL: nuovo trailer del survival horror di Team Cloud dal Future Games Show

In occasione del Future Games Show, Team Clout ha presentato un brevissimo ma intenso trailer di ILL, il survival horror in prima persona con elementi da FPS realizzato con l'Unreal Engine 5.

Il nuovo filmato in realtà come potete vedere non mostra molto, giusto un paio di infetti e il protagonista mentre si imbatte in uno di essi. In compenso il trailer ci conferma che il progetto è ancora vivo e vegeto e che gli sviluppatori stanno facendo progressi.

Quello che sappiamo al momento di ILL è che si tratta di un survival horror in prima persona realizzato con l'Unreal Engine 5, sfruttando le tecnologie Nanite e Lumen integrante nel motore di Epic Games. Il gioco è in sviluppo presso gli studi di Team Cloud, che pur contando su staff e risorse limitate, ha raggiunto un livello notevole in quanto a resa grafica, perlomeno per quel poco che si è visto finora.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra anterpima di ILL.