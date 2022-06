Overdose potrebbe essere annunciato al Summer Game Fest, possibile esclusiva PlayStation

Overdose potrebbe essere presentato alla Summer Game Fest e potrebbe essere un'esclusiva PlayStation, stando a delle informazioni emerse nelle ultime ore.

Stiamo parlando del presunto nuovo gioco di Hideo Kojima svelato dall'insider Tom Henderson. Subito dopo le sue rilevazioni, sono emerse delle altre informazioni, che aprono alcune ipotesi non considerate da Henderson.

L'insider aveva infatti parlato di Overdose come di un gioco potenzialmente sviluppato in collaborazione con Microsoft, progetto di cui si era già parlato in precedenza. Il 6 giugno però, l'insider The Snitch, diventato famoso per aver trafugato l'intero programma dell'ultimo State of Play, quindi con informatori legati a PlayStation, aveva pubblicato un tweet con scritto semplicemente "Overdose".

Alla luce del leak di Henderson, il tweet di The Snitch prende una connotazione completamente diversa da quella che le era stata data (nessuno aveva capito il riferimento, praticamente).

L'indizio principale per l'annuncio alla Summer Game Fest è arrivato però da Geoff Keighley, il patron della manifestazione, che ha commentato la fuga di notizie con un meme abbastanza esplicito, come a voler far capire di essere coinvolto nella faccenda:

La potenziale presentazione durante la Summer Game Fest farebbe decadere l'idea dell'esclusiva Xbox, visto che altrimenti il gioco sarebbe stato presentato nello showcase di Microsoft.

In realtà le ipotesi in campo rimangono tutte aperte, perché non c'è alcuna conferma di quanto emerso. Il gioco potrebbe infatti essere addirittura multipiattaforma, per quel che ne sappiamo. Staremo a vedere. Del resto per Kojima si è parlato di progetti con entrambe le compagnie, quindi tutto è possibile.