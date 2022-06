Sonic Frontiers: Prologue, teaser trailer svela il corto animato prequel di Frontiers

Durante il Sonic Central, Sega ha presentato con un teaser trailer Sonic Frontiers: Prologue, un corto animato che si pone come prequel delle vicende narrate nel gioco Sonic Frontiers, in arrivo su PC e console entro la fine del 2022. Potrete visualizzare il filmato nel player qui sopra.

Sonic Frontiers: Prologue verrà pubblicato prima dell'uscita del gioco, ma per il momento i dettagli al riguardo sono scarni. Il teaser trailer dura infatti solo una manciata di secondi, quanto basta però per scoprire che il protagonista sarà Knuckles e che il corto sembrerebbe avere delle atmosfere piuttosto cupe.

Per maggiori dettagli non ci resta che attendere informazioni da parte di Sega nei prossimi mesi. Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, potete guardare il nuovo video gameplay di Sonic Frontiers presentato durante il Sonic Central con annesso il corposo filmato con le prime impressioni di IGN.com, che svela anche diverse sequenze di gameplay inedite.