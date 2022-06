Sonic Frontiers: nuovi video gameplay per il gioco Sega

Durante il Sonic Central di oggi, Sega ha mostrato nuovamente Sonic Frontiers con un breve video gameplay a cui è seguito un ben più corposo filmato realizzato da IGN.com con le prime impressioni e sequenze di gioco inedite della nuova avventura del porcospino blu. Potrete visualizzare entrambi i filmati tramite i player all'interno della notizia.

IGN afferma che "c'è ancora molto lavoro da fare, ma almeno Sonic Frontiers sembra essere sulla buona strada quando si tratta di adattare lo stile di gioco unico di Sonic a un mondo aperto."

Nel video viene spiegato che la porzione di gioco provata trasmette al giocatore un senso di mistero mentre esplora l'isola, enfatizzata da musiche minimaliste realizzate con il piano. Ciò viene confermato anche da Takeshi Iizuka, creative officer del Sonic Team, che afferma:

"I precedenti giochi di Sonic hanno toni differenti a seconda della loro storia e temi. Questa volta, ci sono queste misteriose isole come setting principale del gioco. Ecco il motivo per cui i nostri artisti hanno lavorato così tanto per creare un mood misterioso."

Nel video poi viene discusso l'approccio di Sonic Frontiers a un mondo di gioco aperto, nonché delle sfide, gli enigmi ambientali e le nuove abilità del porcospino blu.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC entro la fine del 2022. Di recente sono stati presentati anche un video gameplay che svela i dettagli sul sistema di combattimento del gioco.