Sonic Frontiers: trailer del sistema di combattimento disponibile, scopriamo dettagli sul gameplay

IGN USA prosegue la collaborazione con SEGA per la presentazione di Sonic Frontiers, il gioco dedicato al riccio blu più veloce al mondo. Ora, abbiamo modo di vedere il trailer dedicato al sistema di combattimento, che si somma a quello dell'esplorazione già mostrato in precedenza.

Il trailer dura sei minuti e poco più e ci mostra di nuovo Sonic sull'isola che farà da ambientazione a Sonic Frontiers. Il video si apre con il riccio che si scontra con una macchina composto da varie sfere, che proteggono un nucleo. Sonic può eseguire degli scatti per colpire le varie parti della macchina e staccarle. Se l'eroe viene colpito, perde ovviamente parte degli anelli dorati raccolti. Il personaggio può anche eseguire una sorta di attacco speciale per distruggere definitivamente il nemico e ottenere dei collezionabili.

Il video prosegue con altri nemici, come un macchinario che è in grado di aprirsi come un ombrello o chiudersi su se stesso per difendersi. Sonic deve correre attorno per attivare delle sferzare d'aria e sollevare così la protezione del nemico e colpire il corpo centrale. Questo nemico può anche attaccare e il personaggio di Sonic Frontiers dovrà fare attenzione a non essere colpito.

Vediamo anche che Sonic può eseguire delle schivate attraverso i colpi nemici e combattere contro creature più classiche, bipedi, che attaccano con le braccia e possono essere sollevati in aria con le sferzate d'aria suddette. Ci sono poi anche dei boss di grandi dimensioni che dovranno essere colpiti in più modi, sfruttando le varie capacità di Sonic.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo trailer di Sonic Frontiers? Potete vedere il precedente qui.