Morbius torna in oltre 1.000 cinema, probabilmente grazie ai meme

Come annunciato da Exhibitor Reletaions Co e confermato da Sony, Morbius tornerà in oltre 1.000 cinema negli Stati Uniti questo weekend. Il motivo dietro questa scelta? Forse è stato merito dei meme.

Il tweet recita: "Perché l'avete voluto. Perché l'avete richiesto. Perché solo voi potete spostare la lancetta a 73.4 milioni di dollari negli USA. The Morbius ritorna in oltre 1.000 cinema questo weekend, nella sua decima settimana di pubblicazione. Il totale attuale è 73.3 milioni di dollari US/CAN".

Sony non ha dato una ragione ufficiale per il ritorno al cinema di Morbius, che lo scorso weekend era presente unicamente in 83 sale negli USA. Il motivo potrebbe essere la circolazione di sempre più meme su Morbius. Il film non ha fatto grande successo e la critica ha assegnato voti bassissimi, anche più bassi di Venom. Il pubblico ha però "amato" Morbius come fenomeno e come meme. Forse Sony ha visto quindi l'occasione per vendere un po' di biglietti.

Diteci, voi cosa ne pensate di Morbius?