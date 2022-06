Diablo Immortal, ottimi voti per la versione mobile dalla stampa internazionale

Diablo Immortal è disponibile ufficialmente da ieri per i dispositivi mobile iOS e Android, nonché in versione beta su PC, e la stampa internazionale sembra aver accolto il gioco Blizzard con ottimi voti.

Comicbook.com - 9

iMore - 8

PCMag - 8

Android Central - 8

CGMagazine - 7,5

Bisogna dire che diverse testate non hanno ancora espresso un giudizio perché, esattamente come noi, hanno potuto mettere mano alla versione finale del titolo solo al lancio ufficiale e non in anticipo. A proposito, avete letto il nostro provato di Diablo Immortal?

Scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store, Diablo Immortal porta l'esperienza della serie Blizzard nel mondo degli MMORPG free-to-play, mettendoci a disposizione sei differenti classi e una gran quantità di contenuti.

Da soli o insieme a una squadra di amici, intenti a esplorare lande nebbiose e piene di insidie o fra le profondità di pericolosi dungeon, potremo far crescere il nostro personaggio sbloccando abilità e ottenendo nuovo equipaggiamento.