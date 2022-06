Queer Games Bundle: quasi 600 giochi in un bundle per supportare gli sviluppatori indie queer

Tramite itch.io è possibile acquistare un bundle da quasi 600 elementi tra giochi, colonne sonore, libri e non solo, noto come Queer Games Bundle 2022. Lo scopo del bundle è raccogliere fondi per aiutare gli sviluppatori indie queer. Il prezzo è di 60 dollari.

Questa promozione segue quella del 2021, durante la quale erano stati raccolti 112.000 dollari. Queer Games Bundle 2022 punta a ottenere 112.627,04 dollari. Al momento della scrittura, sono stati ottenuti 18.035,35 dollari, ovvero il 16% del totale, grazie a 276 acquirenti. Si ha tempo fino all'inizio di luglio per acquistare il bundle, disponibile su itchi.io a questo indirizzo.

Segnaliamo anche che è disponibile una versione del bundle che costa 10 dollari. Ovviamente, visto che l'obiettivo è di aiutare degli sviluppatori indie, itch.io chiede a chi può permetterselo di acquistare direttamente la versione a 60 dollari, o magari offrire anche di più. I contenuti delle due versioni sono gli stessi.

"Il nostro obiettivo è un futuro in cui non ci siano più sviluppatori indie affamati", ha dichiarato l'organizzatore. "In cui le multinazionali non dominano i nostri cervelli pompando sequel senza fine, ma al contrario abbiamo una comunità videoludica vibrante che produce innumerevoli opere. Per arrivarci abbiamo bisogno che gli sviluppatori acquisiscano esperienza e realizzino molti giochi e questo può avvenire solo con il tempo e con un reddito vivibile".

La lista dei giochi è molto lunga e include soprattutto piccoli indie di itch.io. Ci sono dating simulator, platform, giochi d'azione, puzzle e non solo. Diteci, vi interessa?