Sonic Frontiers: video gameplay ufficiale da 7 minuti svelato da SEGA

SEGA ha reso disponibile tramite IGN USA il primo vero video gameplay di Sonic Frontiers, il nuovo gioco dedicato al Riccio Blu più veloce del mondo. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel video possiamo vedere che Sonic è intrappolato su una nuova isola. Il gameplay si apre con Sonic che corre in un campo, muovendosi verso una strana torre. Usando varie piattaforme, può salire verso l'alto e correre anche su alcuni tipi di muri in verticale. Ci sono anche delle rotaie sulle quali scivolare. Ovviamente, non possono mancare i classici anelli dorati da raccogliere.

In giro per il mondo di gioco ci saranno anche piattaforme volanti che creeranno un percorso da completare per ottenere dei collezionabili. Sonic potrà correre in giro liberamente, ma anche sfruttare vari elementi per spostarsi più rapidamente. Sembra che l'esplorazione stessa sia pensata per essere una sorta di livello/percorso da completare.

Proseguendo, vediamo anche che saranno presenti dei piccoli puzzle da completare per sbloccare passaggi in giro per l'isola di Sonic Frontiers. Ad esempio, vediamo Sonic spostare una statua e correre attorno a dei fuochi per spegnerli. Inoltre, vediamo anche un piccolo percorso da completare su una scacchiera. Paiono sequenze molto semplici.

L'isola di Sonic Frontiers, per quanto mostrato fino a questo momento, è composta soprattutto da praterie, fiumi e foreste, con alcune strutture di pietra come la già citata torre.

Diteci, cosa ne pensate di Sonic Frontiers fino a questo momento?