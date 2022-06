Sony Bravia OLED Master XR A90K e A75K disponibili in Europa, ecco i dettagli

Sony ha lanciato anche in Europa i suoi nuovi televisori OLED, nello specifico Bravia OLED Master XR A90K e Bravia OLED Master XR A75K, dotati di 8 milioni di pixel auto-illuminanti e delle ultime tecnologie della casa giapponese.

Il sofisticato Cognitive Processor XR e l'XR OLED Contrast Pro replicano la percezione umana in termini di visione e ascolto, dando vita a un'esperienza coinvolgente e innovativa, all'insegna della migliore qualità d'immagine possibile.

Non è tutto: la tecnologia Triluminos Max consente a questi nuovi televisori di offrire una palette cromatica mai così ampia, con una resa naturale delle sfumature e una varietà di colori inedita, che si combinano con i punti ancora più luminosi e il nero assoluto dei pannelli OLED.

L'ascolto viene migliorato grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+, che posizionano i suoni in base alle immagini sullo schermo, mentre la funzionalità Netflix Adaptive Calibrated Mode va appunto a calibrare automaticamente le immagini a seconda della luce ambientale disponibile.

"Un'altra novità in arrivo quest'anno è la videocamera di nuova concezione Bravia Cam, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono", si legge sul sito ufficiale. "Inoltre, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze all'insegna del divertimento."

I televisori Bravia XR sono infine certificati Perfect for PlayStation 5 grazie alle funzioni Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.