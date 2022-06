Pokémon Scarlatto e Violetto avranno il multiplayer co-op a 4 giocatori

Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto e come da tradizione è stato accompagnato da un comunicato stampa di The Pokémon Company che ha svelato diversi dettagli sui due nuovi giochi della serie. Uno dei più interessanti è senza dubbio che sarà presente una modalità co-op online per 4 giocatori.

Come recita l'ultimo comunicato ufficiale, "in aggiunta alle funzioni già conosciute, come lo scambio di Pokémon e le lotte, fino a quattro giocatori potranno esplorare le varie zone della regione insieme."

A parte questo non sono state condivise ulteriori informazioni in merito, ma abbiamo visto un piccolo assaggio del multiplayer cooperativo nel nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. Nel filmato vediamo 4 allenatori incontrarsi su un percorso, per poi partire all'avventura, ognuno esplorando un'area differente.

Ci viene da pensare, dunque, che nel multiplayer ci sarà un giocatore che farà da host e altri tre che potranno visitare il suo mondo di gioco, con la possibilità di unirsi a lui nell'avventura o meno. Ciò tra l'altro potrebbe rivelarsi una soluzione per catturare i Pokémon esclusivi, dato che basterebbe visitare il mondo di un giocatore in possesso di una versione differente dalla nostra senza dover ricorrere per forza agli scambi online.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Oltre a questo supponiamo che i giocatori nella stessa sessione co-op potranno affrontarsi in battaglia o scambiare Pokémon liberamente, ma per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori informazioni, che probabilmente arriveranno durante il corso dell'estate.

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022.

Che ne pensate del mutliplayer cooperativo? È una novità che reputate interessante o vi lascia indifferenti? Fatecelo sapere nei commenti.