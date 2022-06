PlayStation Plus, giugno 2022: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati da Sony

Sony ha finalmente indicato in modo ufficiale la lista dei giochi PS5 e PS4 che saranno resi disponibili tramite PlayStation Plus durante il mese di giugno 2022. Si tratta dei titoli del livello PS Plus Essential, come sarà noto a fine mese. La lista include:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 e PS5)

Non si tratta ovviamente di una sorpresa, visto che i giochi sono stati indicati in anticipo da un leak. Ora però abbiamo la conferma definitiva e ufficiale di Sony. Ricordiamo che i giochi gratis del PlayStation Plus per PS5 e PS4 saranno resi disponibili a partire dal 7 giugno 2022.

Il primo dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 è il famoso e amato God of War. Il gioco è stato pubblicato nel 2018 su PS4 ed è in parte seguito e in parte reboot della saga. Kratos, il protagonista, non è più in Grecia: si è lasciato il passato alle spalle e ha raggiunto il nord dell'Europa. Lì, si è creato una nuova famiglia, ma tutto va a rotoli con la morte della moglie. Il dio è ora un padre e deve guidare Atreus. God of War (2018) è un'avventura più cinematografica, che si trasformerà anche in una serie TV per Amazon Prime.

Kratos e Atreus di God of War, primo dei giochi gratis del PS Plus di giugno 2022

Il secondo dei giochi gratis è Naruto to Boruto Shinobi Striker. Si tratta di un gioco online multigiocatore, ambientato ovviamente nel mondo di Naruto. I giocatori possono formare delle squadre e interpretare i propri personaggi preferite del manga e dell'anime, combattendo contro altri utenti online. Si tratta di un piacchiaduro accessibile e immediato, senza una modalità storia. È caratterizzato da un level design verticale che dona più profondità agli scontri 3D. Potete leggere la nostra recensione qui.

Infine, l'ultimo gioco gratis del PlayStation Plus di giugno 2022 è Nickelodeon All-Star Brawl. Si tratta di un picchiaduro a incontri, ispirato a Super Smash Bros. Ci sono 20 livelli ispirati ai maggiori successi di Nickelodeon, come il Campo delle Meduse di Spongeboob e il Tecnodromo delle Tartarughe Ninja. Tra i personaggio giocabili troviamo anche Lincoln Loud, Oblina, Invader Zim e non solo. Si può giocare in locale o tramite il multigiocatore online. Potete leggere la nostra recensione qui.