PlayStation Plus: leak dei giochi di giugno 2022 "confermato" da un leaker più noto

Ieri abbiamo avuto modo di leggere un leak dei giochi PlayStation Plus di giugno 2022. La fonte era nuova, quindi non avevamo la certezza che potesse essere affidabile, ma ora una seconda fonte "conferma" il leak. Parliamo di billbil-kun di deadlabs.com.

billbil-kun ha condiviso informazioni sul PlayStation Plus da molti mesi a questa parte, sempre in modo corretto, si tratta quindi di una fonte estremamente credibile. Ora, conferma che i giochi PS Plus di giugno 2022 saranno God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All Star Brawl.

Inoltre, billbil-kun condivide un'informazione aggiuntiva: le versioni dei vari giochi del PS Plus di giugno 2022. God of War e Naruto to Boruto Shinobi Striker saranno in versione PS4, mentre Nickelodeon All Star Brawl sarà in versione PS4 e PS5.

Viene anche affermato che il mercato asiatico non riceverà Nickelodeon All Star Brawl e in sostituzione avrà Can't Drive This, sempre in versione PS4 e PS5.

Nickelodeon All Star Brawl

Ricordiamo che parliamo sempre e comunque di un leak, non di informazioni ufficiali. È possibile che Sony, anche all'ultimo minuto, cambi qualcosa per i giochi del PS Plus del mese. L'annuncio di giugno 2022 dovrebbe avvenire domani, primo giugno. I giochi dovrebbero essere scaricabili dal 7 giugno 2022.

Secondo Sony, PS Plus è molto amato dai giocatori. I giochi di giugno 2022 confermano questa opinione dei fan?