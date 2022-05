Mario Strikers e Diablo Immortal sono i giochi più attesi del mese di giugno 2022

Giugno 2022 si prospetta un mese di enorme interesse per il panorama videoludico, ma questo più per annunci e prospettive future che verranno svelate nel corso delle prossime settimane che non per le uscite vere e proprie, nonostante tra queste ci siano giochi di grande interesse. Emblematico della varietà di giochi che ci aspettano nel corso del prossimo mese è anche il fatto che le due esperienza emerse come i giochi più attesi di giugno 2022 siano così diversi tra loro: si tratta di Mario Strikers: Battle League Football e Diablo Immortal. Due opere che non hanno praticamente punti in comune tra loro, ma dimostrano, se non altro, come anche nel periodo estivo ci sia modo di assistere a una notevole vivacità ed eclettismo del mercato videoludico.

Per il resto, si tratta di un momento di grande importanza per il prossimo futuro dei videogiochi, come dicevamo: l'E3 non c'è più ma il suo spirito aleggia particolarmente potente, tanto da far rimanere giugno come un concentrato di eventi e presentazioni di notevole entità.

Si partirà con il nuovo State of Play il alla mezzanotte tra 2 e 3 giugno, per poi attraversare vari eventi nel corso della settimana successiva fino all'Xbox & Bethesda Showcase, dal quale dovrebbero arrivare parecchi annunci e novità riguardanti l'universo Microsoft. Insomma, in mezzo a un mese che sembra tutto proiettato al futuro, fatto di presentazioni e spiragli su cosa vedremo nei mesi e anni successivi, ci sarà comunque spazio anche per una notevole lineup di giochi in uscita, che spaziano tra produzioni maggiori, indie estremamente interessanti, porting ed espansioni.