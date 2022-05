Autorialità e videogiochi, un rapporto controverso

Insomma, il concetto d'autore fu propagato per creare un contrasto immediato con il concetto di "videogioco giocattolo" di Nintendo, affermatosi in epoca NES, ed entrò nella cultura popolare dell'industria essenzialmente come idea di marketing. Così ecco che ancora oggi in molti è vivo il mito dei vari Hideo Kojima, Shinji Mikami o Yu Suzuki , tanto per fare dei nomi, che vengono visti quasi come dei pionieri in tal senso, quando in realtà non lo erano affatto, se non in un certo ambito. Dicendo questo non vogliamo assolutamente sminuirli o sminuirne il ruolo, ma solo iniziare a contestualizzarli meglio e in un discorso più grande, che inizia in realtà da molto lontano.

Purtroppo molti tendono a farla coincidere con l'emergere dei nomi dei designer giapponesi, avvenuto soprattutto nel periodo PlayStation, vuoi perché prima le case di sviluppo giapponesi non consentivano ai loro "dipendenti" di firmare i giochi, soprattutto per paura che altre compagnie gli facessero offerte migliori per andare a lavorare da loro, vuoi perché all'epoca il marketing dei vari editori e produttori hardware puntava moltissimo sul concetto di videogioco come esperienza , introdotto da Sony nel discorso globale per vendere meglio la sua console basata sul lettore CD-Rom, che consentiva l'introduzione massiccia di contenuti multimediali, in quegli anni un grosso traino tecnologico e commerciale; vuoi perché molti di quelli che oggi commentano l'industria dei videogiochi iniziarono a giocare proprio allora e solitamente ignorano ciò che successe prima.

Chi è l' autore di videogiochi ? Come possiamo definirlo tale? Quando nasce il videogioco d'autore? Apparentemente queste sono domande banali, ma negli ultimi anni hanno dato vita a moltissimi fraintendimenti, vuoi per la scarsa conoscenza del come vengono fatti i videogiochi, anche da parte degli addetti ai lavori, vuoi per mancanza di una visione d'insieme della storia dei videogiochi che consenta d'individuare l'origine, seppur vaga, del concetto di autore, al di là dei pregiudizi, degli aneddoti e delle mitizzazioni.

La figura dell’autore all’alba del medium

Yar's Revenge rompe per primo la quarta parete

Ad aiutarci a definire meglio la figura dell'autore di videogiochi viene Howard Scott Warshaw, passato alla storia per aver realizzato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, Yar's Revenge per Atari 2600, e quello che viene considerato uno dei oiù grandi flop della storia dei videogiochi, E.T. the Extra-Terrestrial, accusato di aver contribuito in modo sostanziale all'Atari Shock del 1983, che fece di fatto crollare il neonato mercato console in USA. In realtà le cause di quella crisi furono molteplici ed E.T. ebbe un ruolo marginale nel causarla. Sicuramente ne divenne il capo espiatorio, ma non ne fu certo la causa principale. Una di queste cause fu, anche se indirettamente, proprio la volontà degli autori di videogiochi di emergere come tali.

Nel periodo che va a cavallo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 lo sviluppatore di videogiochi era ancora un impiegato anonimo, nonostante all'epoca fosse normale che ogni gioco avesse un singolo autore. La realtà più florida sul mercato era Atari, che aveva una politica precisa per quanto riguardava gli autori dei suoi giochi: non farli mai comparire. Il motivo era di ordine strettamente economico: non voleva che altre compagnie potessero intercettarli per farli lavorare per loro, magari con offerte più allettanti. Inoltre non voleva che la comparsa dell'autore influisse sui compensi. Questo era vero durante la gestione di Nolan Bushnell, che pure aveva un rispetto immenso per gli ingegneri informatici più creativi e aveva costruito un ambiente lavorativo che li faceva sentire a loro agio e coccolati, e divenne ancora più vero durante quella di Ray Kassar, CEO burocrate messo a capo della compagnia nel 1978 dopo l'acquisizione da parte di Warner Bros.

Adventure è il primo gioco in cui compare il nome del suo autore

Proveniente dall'industria tessile, Kassar considerava gli sviluppatori come della bassa manovalanza, che poteva essere sostituita senza problemi e come tale li trattava. Il fatto che i loro nomi non dovessero apparire nei giochi faceva parte della politica aziendale, ma portò a una tale esasperazione tra i membri di maggior spicco di Atari, quelli i cui giochi vendevano di più, da creare diversi incidenti e spaccature.

Fu proprio da questi contrasti che emerse il primo autore riconosciuto della storia dei videogiochi, Warren Robinett, che nel suo Adventure, un titolo fondamentale per la storia del medium tutto, inserì il suo nome sotto forma di easter egg. Per quale motivo? A spiegarcelo è proprio Warshaw nel suo libro biografico "Once Upon Atari: How I made history by killing an industry", dove la questione viene spiegata nel dettaglio, permettendole di andare al di là della dimensione aneddotica cui molti vorrebbero relegarla: "Il primo easter egg (della storia dei videogiochi Ndr) fu creato da Warren Robinett in Adventure, il suo gioco per VCS. [...] Sotto la superfice c'è un codice segreto. Quando viene inserito correttamente, il giocatore è ricompensato con una stringa di testa che scorre sullo schermo: "Creato da Warren Robinett". Perché lo ha fatto? [...]Originariamente le easter egg erano le firme segrete degli autori. Activision e Imagic (due compagnie formate da ex-Atari che lasciarono proprio per la mancanza di riconoscimento autoriale Ndr), mettevano i nomi dei loro sviluppatori sulle copertine dei giochi. Atari non lo avrebbe mai fatto. I giochi di Atari erano fatti da Atari, punto!"

Sembrerà strano, ma Activision nacque da un fortissimo impulso autoriale

Le easter egg avevano essenzialmente una funzione pratica, ossia servivano per dimostrare che effettivamente il programmatore X aveva realizzato il videogioco Y, associazione fondamentale per proporsi ad altre compagnie e per ottenere credito in generale, come spiega Warshaw stesso: "Gli sviluppatori di Atari dovevano rimanere anonimi. [...] Vi spiego perché: mettiamo che io avessi detto a qualcuno (un amico o un potenziale datore di lavoro) "Ho fatto questo gioco per Atari". Lui mi avrebbe risposto: "Davvero? Mi sembra una stronzata." Io allora gli avrei detto: "È vero! Fidati." E se non si fosse fidato? Come potevo dimostrarglielo? Con un easter egg. Avrei potuto dirgli: "Passami il controller..." e avrei potuto far accadere qualcosa che nessun altro era in grado di far succedere. Idealmente il mio nome era qualcosa che nessun altro avrebbe messo nel gioco. Warren in Adventure fece proprio questo e fu geniale."

Ma quanta coscienza c'era all'epoca della funzione dell'autore nei videogiochi? Molta, come testimoniato da Warshaw, che evidentemente ha avuto modo di riflettere parecchio sull'argomento, partendo dal suo attuale lavoro di psicoterapeuta:

"Un videogioco non accade sullo schermo, ma nella mente del giocatore. Non è tanto il gioco, quanto l'impressione del gioco. Questa è la base della maggior parte delle scelte che faccio creando un videogioco. Non sto programmando una macchina. Sto influenzando i sensi e le percezioni del giocatore."

E ancora: "Il quarto dei tre modi in cui vedo i videogiochi è da psicoterapeuta. I videogiochi sono come test della personalità che possono dirti molto sui loro designer e sui giocatori. Per capire un pittore guardate i suoi quadri. Per capire uno scrittore, leggete le sue storie. Se volete comprendere un autore di videogiochi, provate i suoi giochi. Vi diranno moltissimo. Perché? Per due ragioni: siamo tutti unici e tutti firmiamo il nostro lavoro."

Molta critica tende a marginalizzare i primi sistemi da gioco nel discorso autoriale

Quindi Warshaw arriva a dare quella che possiamo considerare una vera e propria definizione di autore di videogiochi:

"Gli sviluppatori di videogiochi tendono a rendere le loro opere coerenti con i loro desideri, con i loro obiettivi e con la loro visione del mondo. È in questo modo che li firmano. I giocatori tendono a giocare i titoli che riflettono le esperienze di vita di cui vanno in cerca e le cose a cui danno più valore."

"Preferisci la chiarezza di un'esperienza che arriva a una chiusura o l'eccitazione del potenziale illimitato? La fine del viaggio? Entrambi vanno bene come obiettivi, ma raccontano di preferenze personali molto diverse. Non è una questione di migliore o peggiore, ma di semplici scelte estetiche."

Molti cercano la figura dell'autore di videogiochi nel nome, quando in realtà sarebbe più opportuno cercarlo nei videogiochi stessi, che esistono in quanto opere estetiche a prescindere dalla possibilità di rintracciare l'identità di chi li ha creati. Questa identità, comunque, ha diverse funzioni fondamentali, prima fra tutte quella di affermazione personale dell'autore, e in secondo luogo una più prettamente economica. Fu proprio perché Atari non volle dare importanza a queste due funzioni, non riconoscendo gli sviluppatori come autori, che si formarono le prime compagnie videoludiche indipendenti, prima fra tutte Activision, che metteva proprio gli autori in primo piano, scrivendone il nome sulla confezione dei giochi, subito seguita da Imagic, che fece lo stesso.

E.T.: The Extra Terrestrial divenne un simbolo

"Non iniziammo per soldi, ma non si può negare che quei giochi ne fruttavano una grande quantità, dei quali molti pochi andavano agli autori. Inoltre era davvero raro che prodotti dal simile potenziale di profitto costassero così poco a livello produttivo, perché realizzati da singoli individui." Scrive Warshaw spiegando poi che l'assenza di riconoscimento autoriale significava anche una mancanza di riconoscimento economico, che generava enorme frustrazione in chi vedeva i suoi giochi vendere centinaia di migliaia di copie, quando non milioni (i giochi di Warshaw stesso furono tutti million seller, compreso E.T.).

Fu proprio dichiarando guerra ai ribelli, invece di riconoscerne le istanze, che Ray Kassar avviò un processo distruttivo che condurrà alla crisi del 1983: portati in tribunale per violazione dei segreti industriali, gli ex sviluppatori di Atari vinsero le cause e ottennero il diritto di poter creare e commercializzare i loro giochi per Atari 2600 con compagnie indipendenti, dando il là alla nascita di un enorme sottobosco di studi minori che portarono alla saturazione del mercato. Fu però grazie a quella ribellione se sulla scena apparvero nomi come quello di Rob Fulop (Missile Command, Demon Attack), David Crane (Pitfall!, Ghostbusters, Little Computer People, A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia) e tanti altri ancora.

Pitfall!, uno dei giochi più importanti della prima Activision

Il problema è che molti oggi non riescono a riconoscerli come autori, vuoi perché i loro titoli erano semplici e immediati, vuoi perché erano difficili da interpretare al di là della loro natura ludica. Aggiungiamoci anche che attualmente manca un marketing, legato a qualche grande azienda, che li rivenda come tali. Eppure basta osservare attentamente le meccaniche di Pitfall! per scorgerci una profonda metafora della modernità, come corsa contro il tempo all'arricchimento fine a se stesso, in cui l'individuo deve superare innumerevoli ostacoli per arrivare a una destinazione che comunque non dà alcuna vera soddisfazione; oppure come non ammirare Warshaw per come ha rotto per primo la quarta parete con Yar's Revenge mostrando a schermo il codice del gioco (e creando non pochi grattacapi ai legali di Atari)? Molti tendono ad associare concetti simili a giochi più narrativi e ad autori che hanno esplicitato maggiormente le loro intenzioni retoriche, ma in realtà se si riconosce al medium videoludico un valore estetico, diventa problematico negare che sin dalle origini manifestò moltissime delle sue potenzialità espressive.

Naturalmente affermare che ogni videogioco abbia un suo autore, non equivale a dire che tutti i videogiochi sono "d'autore". Nell'insieme dei videogiochi d'autore si potrebbero inserire tutti quei videogiochi da cui non solo emerge una figura autoriale forte, ma in cui l'autore è riconoscibile in rapporto alle altre sue opere.