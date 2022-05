Star Ocean: The Divine Force: nuove notizie in arrivo a giugno

Square Enix darà nuove informazioni su Star Ocean: The Divine Force nel corso del mese di giugno 2022. Si parla della seconda metà del mese, per la precisione, quindi difficile sperare che possa apparire nell'imminente State of Play.

Star Ocean: The Divine Force è stato annunciato a ottobre 2021, proprio durante uno State of Play di Sony. Da allora non se n'è saputo molto, tanto che alcuni fan hanno iniziato a lamentarsi. L'editore ha quindi inviato un messaggio su Twitter per chiarire la situazione, svelando che il lancio del gioco era inizialmente previsto per aprile 2022, ma che a causa di problemi è stato rinviato.

A giungo ci si aspetta quindi che venga svelata la data d'uscita definitiva, a questo punto. Qualcuno ha ipotizzato che Square Enix potrebbe tenere il suo classico evento nel corso del mese, che comprenderà Star Ocean: The Divine Force e, magari, anche Final Fantasy XVI, anche se non ha ancora annunciato nulla in merito.

Per il resto vi ricordiamo che Star Ocean: The Divine Force è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X.