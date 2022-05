Sony ha annunciato ufficialmente le serie TV di Horizon, God of War e Gran Turismo

C'è grande fermento in casa Sony in queste ore, con la compagnia che ha annunciato l'arrivo di nuove serie TV tratte dai suoi franchise: Horizon, God of War e Gran Turismo. Si tratta di parte del piano di estendere il pubblico delle proprietà intellettuali della compagnia oltre il mondo dei videogiochi.

La serie di Horizon sarà visibile su Netflix. La serie God of War, di cui si parlava già da tempo, arriverà su Amazon Prime Video. La serie Gran Turismo non ha ancora un servizio annunciato, quindi immaginiamo che siano ancora in corso le contrattazioni del caso.

Considerando il successo del film di Uncharted, che ha incassato più di 400 milioni di dollari e il rumore fatto dalla lavorazione della serie TV di The Last of Us, è chiaro come mai Sony sia sempre più interessata a questo segmento di mercato, per diffondere maggiormente le sue proprietà intellettuali, anche a un pubblico di non videogiocatori.