Elden Ring, ecco qual è il boss preferito da Hidetaka Miyazaki

Qual è il boss preferito da Hidetaka Miyazaki in Elden Ring? Il game director giapponese lo ha rivelato nel corso di un'intervista con Xbox Wire: si tratta di Radahn.

Capace di superare Call of Duty: Vanguard e diventare il gioco più venduto in USA negli ultimi dodici mesi, Elden Ring vanta una grande quantità di boss potenti e affascinanti, dunque non si è trattato di una scelta facile.

"Sono molto indeciso, ma direi Radahn", ha detto Miyazaki. "È un personaggio affascinante e mi piace la situazione che ruota attorno al Radahn Festival. Insieme a quel senso di festività e di esultanza mi chiedo se ci sia anche un pizzico di solitudine e desiderio."

"Ricordo quando ho parlato per la prima volta dell'idea del Radahn Festival e mi mancano i tempi in cui nessuno nel team di sviluppo mi prendeva sul serio! Tornando ai boss, se dovessi indicarne altri due fra i miei preferiti sarebbero Godrick e Rycard."