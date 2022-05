Elden Ring ha superato Call of Duty: Vanguard, è il gioco più venduto in USA nei 12 mesi

Gli ultimi dati di vendita di NPD hanno certificato il primato di Elden Ring come gioco più venduto in USA negli ultimi 12 mesi, con la conferma del sorpasso su Call of Duty: Vanguard, un risultato veramente storico per il gioco FromSoftware.

Come abbiamo visto, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è il più venduto in USA ad aprile 2022, ma in questo caso ci concentriamo sul totale delle vendite fatte segnare da Elden Ring, che ha del clamoroso.

Proprio nei giorni scorsi è emerso il numero di unità distribuite nel primo mese, con l'impressionante quota di 13,4 milioni di unità in tutto il mondo, ma è notevole considerare il suo successo in USA anche da questo punto di vista.

Con i dati aggiornati all'ultimo mese, Elden Ring risulta il più venduto negli ultimi 12 mesi sul mercato USA e il superamento di Call of Duty: Vanguard è un traguardo di notevole importanza, se si pensa che la serie è rimasta sempre detentrice del titolo negli ultimi anni.

In effetti, è da Call of Duty: Modern Warfare 2 del 2009 che, ogni anno, è un Call of Duty a risultare il gioco più venduto nell'arco dell'anno in USA, dunque Elden Ring spezza una dinastia durata 13 anni. D'altra parte, abbiamo visto come Call of Duty: Vanguard non sia stato considerato un grande successo da Activision, che ha incolpato anche la Seconda Guerra Mondiale come ambientazione dotata ormai di poco appeal sul pubblico.