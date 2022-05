Elden Ring: il numero di unità distribuite nel primo mese è stato svelato ufficialmente

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo report finanziario e tramite di esso possiamo vedere il numero di copie spedito durante il primo mese di Elden Ring: parliamo di 13.4 milioni di unità.

Come indicato da Nibel, che ha riportato l'informazione tramite Twitter, Bandai Namco ha svelato le unità spedite entro il 31 marzo 2022, ovvero entro la fine dell'anno fiscale. Da allora, è passato più di un mese, quindi è altamente probabile che il numero sia più alto, forse anche "molto" più alto. Purtroppo per il momento non abbiamo dati precisi in tal senso.

Sottolineiamo anche che Bandai Namco parla di copie "spedite", non "vendute". Questo significa che al 31 marzo 2022, Elden Ring non aveva ancora venduto 13.4 milioni di unità. Di norma, comunque, la differenza tra spedite e vendute non è troppa, quindi il successo del gioco non è in discussione.

Settimanalmente, inoltre, vediamo che Elden Ring è nella parte alta della classifica di vendita di Steam, a dimostrazione del fatto che il gioco continua a vendere copie anche dopo due mesi dall'uscita. Si tratta per certo del più grande successo di FromSoftware.

Potete leggere la nostra recensione per capire perché Elden Ring piaccia così tanto.