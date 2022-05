Steam: la classifica dei giochi e hardware più venduti a inizio maggio 2022

Come ogni settimana, SteamDB oggi propone una classifica dei giochi ed hardware più venduti su Steam, precisamente per questo inizio maggio 2022.

Steam Deck Elden Ring Rogue Legacy 2 Monster Hunter Rise The Stanley Parable: Ultra Deluxe Valve Index VR Kit Sekiro: Shadows Die Twitce - GOTY Edition Dying Light 2 Stay Human Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deamonhunters Dune: Spice Wars

Come sempre, la classifica settimanale creata da SteamDB è basata sui guadagni in dollari, non sul numero di unità vendute. È chiaro che non sono in circolazione più unità di Steam Deck che di Elden Ring, ma l'hardware ha un prezzo molto più alto, quindi riesce facilmente a raggiungere la prima posizione. La piattaforma portatile di Valve continua a essere prima, mentre Valve Index VR Kit è salito dalla nona alla sesta posizione rispetto alla scorsa settimana.

Rogue Legacy 2

In termini di software, Elden Ring continua a rimanere saldo in seconda posizione, mentre guadagnano terreno Rogue Legacy 2 (da settimo a terzo) e Monster Hunter Rise (da sesto a quarto). Sekiro perde qualche posizioni (da quinto a settimo) ma il fatto che ancora oggi sia in top 10 dimostra come il gioco di FromSoftware continui ad essere apprezzato, magari con l'aiuto di Elden Ring.

Ecco i dati completi di due settimane fa.