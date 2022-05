Lost Ark: il primo Legion Raid è in arrivo, ecco a che livello dovete essere

Il primo Legion Raid di Lost Ark - noto come Valtan - è previsto per la versione occidentale del gioco a breve termine: precisamente, arriverà entro la fine di maggio 2022. Il livello per completare questo nuovo contenuto è il 1415 per la difficoltà normale e il 1445 per la difficoltà difficile.

Il team spiega: "Valtan introdurrà il primo Legion Raid nella versione occidentale di Lost Ark. I Legion Raids sono attività con una difficoltà adatta ai team che richiede collaborazione per comprendere ed eseguire una strategia necessaria a contrastare le caratteristiche, abilità e meccaniche uniche dei comandanti di ogni legione."

Lost Ark

"Considerando che i Legion Raid sono impegnativi e richiedono tempo, ci sono dei portali (o checkpoint) che salveranno i progressi man mano che avanzate nel Raid di Lost Ark. Valtan è un raid da otto giocatori, ha due portali e introduce un po' di nuove meccaniche. I giocatori dovranno essere al livello oggetti 1415 per cercare di giocare a difficoltà normale e al livello 1445 per il difficile".

Valtan introduce in Lost Ark un nuovo livello rarità per gli equipaggiamenti, noto come Relic, che darà accesso a bonus più importanti per le armature e le armi. C'è anche una nuova classe, Destroyer Advanced, più un certo numero di nuove attività e missioni.

Parlando al futuro, il team di Lost Ark ha svelato che indicherà novità sulla roadmap estiva entro la fine del mese.