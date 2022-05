Project Zenless Zone Zero: la data di annuncio del nuovo gioco di miHoYo, autori di Genshin Impact

miHoYo, noto autore di Genshin Impact, ha indicato che il suo nuovo gioco - Project Zenless Zone Zero - sarà presto svelato. La data di annuncio è stata fissata per il 13 maggio 2022.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. L'account ufficiale scrive: "Notizia lampo. Cari cittadini, un disastro sub-Hollow è accaduto nel distretto nel quale state viaggiando. Stiamo mandando in onda un canale di intrattenimento speciale per farvi divertire, mentre attendente.".

Il link rimanda poi a una pagina nella quale si vede una stanza, con un televisore dove è possibile vedere un servizio giornalistico, il quale mostra sorta di sfera di energia oscura che sembra inghiottire una parte di una città. Una voce spiega che la catastrofe è in corso e le autorità stanno facendo evacuare i cittadini.

Per il momento è impossibile dire con precisione di che tipo di gioco si tratti, ma l'impressione è che sia qualcosa di sci-fi, piuttosto che fantasy. Pare anche credibile che si tratti di un altro free to play per mobile, console e computer, anche se per ora si tratta solo di una speculazione.

Non ci rimane altro da fare se non attendere novità ufficiali per Project Zenless Zone Zero, nel mentre continuiamo a giocare a Genshin Impact.