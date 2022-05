Songs of Conquest disponibile, è già primo su Steam

Lo strategico a turni Songs of Conquest è disponibile in accesso anticipato su Steam, GOG ed Epic Games Store. Pare che a poche ore dal lancio abbia ottenuto un buon successo, visto che è primo su Steam e GOG (EGS aggiornerà la top 10 più tardi). Va anche notato che le prime recensioni ricevute sono tutte positive, segno che i giocatori lo stanno gradendo moltissimo.

Evidentemente c'era una certa fame di giochi sullo stile degli Heroes of Might & Magic e dei King's Bounty che il titolo di Lavapotion, pubblicato da Coffee Stain Publishing, è andato a saziare, lì dove ad esempio King's Bounty 2 ha fallito cambiando troppo la formula dell'originale.

Songs of Conquest è primo su Steam a poche ore dal lancio

Dato che ne stiamo parlando, vediamo anche il trailer di lancio della versione accesso anticipato di Songs of Conquest:

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Songs of Conquest, in cui abbiamo scritto:

Songs of Conquest è uno strategico leggero e interessante, che nella versione in Accesso Anticipato pecca un po' di eccessiva facilità, soprattutto nella prima campagna. Le cose migliorano con la seconda, ma c'è bisogno di contenuti un po' più impegnativi per tenere desto l'interesse dei giocatori. Per il resto il gioco sembra davvero molto curato, sia dal punto di vista delle meccaniche, sia da quello tecnico, nonostante la produzione sia propriamente ricchissima. In attesa della versione finale, ve lo consigliamo in particolare se vi sentite orfani di titoli alla Heroes of Might & Magic e affini.