L'apprezzato Songs of Conquest vi chiede ora quanto volete pagare il suo DLC

Songs of Conquest è un gioco strategico 4X pubblicato nel maggio 2024, con risultati sopra le aspettative. Ovviamente gli sviluppatori non sono stati con le mani in mano da allora e hanno continuato a lavorare al gioco per migliorare la sua forma attuale.

Inoltre, hanno lavorato ai contenuti aggiuntivi a pagamento come Rise Eternal che costerà... In realtà non è ancora stato deciso e ora potete dare un suggerimento voi agli sviluppatori per guidare la loro decisione.