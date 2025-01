Gli sviluppatori di Songs of Conquest vedono in crescita l'interesse per gli strategici

Un anno intenso

Intervistato dalla testata GameWorldObserver, Lavapotion, lo studio di sviluppo di Songs of Conquest, ha detto di vedere una crescita di interesse per gli strategici, un genere considerato di nicchia, ma abbastanza stabile come risultati.

Nel 2024 Lavapotion ha lanciato la versione 1.0 di Songs of Conquest, pubblicandolo poi anche su console. Ha anche lanciato il primo DLC del gioco, che pare essere andato bene. Una delle domande poste al rappresentante dello studio, ha chiesto in modo molto esplicito: "Come è cambiata la situazione del mercato dei videogiochi dal tuo punto di vista?" La risposta è stata breve, ma indicativa: "Tutte le piattaforme stanno diventando molto affollate per via del numero crescente di giochi lanciati. Forse vedremo presto un rallentamento nelle uscite a causa dei minori investimenti e dei licenziamenti, oltre che della chiusura di molti studi avvenuta negli ultimi anni." Quindi si è passati a parlare degli strategici in particolare: "Il genere dei giochi strategici sembra essere solido in termini di interesse dei giocatori. Non sono né troppo sopravvalutati né trascurati, ma hanno una base di giocatori stabile e interessata, sempre alla ricerca di nuovi titoli."

Il 2025 potrebbe però vedere un crescita di interesse, tra titoli quali Sid Meier's Civilization VII e il nuovo Heroes of Might and Magic. "Sono felice di vedere un rinnovato interesse per questo genere e mi piace pensare che il nostro gioco abbia contribuito a rivitalizzarlo." Per il futuro Lavapotion vuole continuare a espandere Songs of Conquest, vedremo come.