Apple pagherà 95 milioni di dollari per chiudere la class action su Siri e la violazione della privacy

Apple continua a sostenere di non aver infranto alcuna regola nell'utilizzo di Siri, ma di fatto il raggiungimento dell'accordo chiude la questione con un patteggiamento in cui la compagnia si impegna a pagare una multa, dunque è una vittoria per la class action, sebbene non di grande rilevanza economica.

L' accordo preliminare è stato raggiunto questa settimana presso la corte federale di Oakland in California, in attesa di un'approvazione ufficiale da parte del giudice distrettuale Jeffrey White, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Apple ha infine accettato di pagare 95 milioni di dollari per chiudere la class action intentata contro la compagnia da una serie di utenti, per la presunta violazione della privacy effettuata da Siri , l'assistente virtuale dei dispositivi Apple.

La presunta violazione della privacy da parte di Siri

La questione era stata sollevata da una certa quantità di utenti, i quali hanno accusato Apple di utilizzare Siri per spiare conversazioni, raccogliere dati e proporre pubblicità o marketing mirato.

Normalmente, Siri reagisce solo ad alcuni richiami specifici come "Hey, Siri", ma secondo l'accusa vari utenti si sarebbero ritrovati con pubblicità legate ad argomenti tenuti in varie conversazioni che non riguardavano il coinvolgimento attivo di Siri o la richiesta di informazioni su tali prodotti.

Per Apple non si tratta di una multa particolarmente gravosa, visti i profitti della compagnia, ma il raggiungimento dell'accordo è servito probabilmente a non allungare ulteriormente i tempi del processo e le ulteriori spese.

Data la quantità di persone coinvolte, sembra che alla fine i vari utenti che hanno preso parte alla class action possano ottenere circa 20 dollari a testa, ma una cifra notevole potrebbe essere ottenuta dai legali che hanno curato la questione, che pare possano intascare quasi 30 milioni di dollari.

Una causa simile è stata intentata anche nei confronti di Google per l'uso dell'assistente virtuale, anche questa presso una corte federale della California, in questo caso presso San Jose.