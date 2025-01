ASUS rivoluziona il CES 2025 con le nuove serie ROG Strix, ProArt Display e ZenScreen

Al CES 2025, ASUS ha presentato una nuova linea di monitor progettati per offrire prestazioni eccezionali a gamer, professionisti e utenti in mobilità. La gamma comprende i modelli ROG Strix, pensati per il gaming ad alte prestazioni, i ZenScreen, ideali per la produttività e l'intrattenimento, e i ProArt Display, progettati per la creazione di contenuti con una precisione cromatica superiore.

ROG Strix XG32UCG: il top per i gamer professionisti Il ROG Strix XG32UCG è un monitor gaming da 31,5 pollici con pannello Fast IPS 4K e una frequenza di aggiornamento di 160Hz, che raggiunge i 320Hz in modalità Full HD. Pensato per i giochi FPS e AAA+, garantisce fluidità e reattività senza precedenti. Il supporto alle tecnologie FreeSync Premium e G-SYNC elimina tearing e stuttering, mentre le opzioni di connettività avanzate, come DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C, assicurano la massima compatibilità. Funzionalità AI come Dynamic Crosshair e Dynamic Shadow Boost, unite alla tecnologia ASUS Aura Sync, completano un'esperienza di gioco unica. Il ROG Strix XG32UCG. Se siete interessati a modelli precedenti, abbiamo recensito qualche tempo fa il monitor 4K ASUS ROG Strix XG27UCG.

ZenScreen, i monitor versatili Lo ZenScreen Smart MS32UC, vincitore del CES Innovation Award 2025, combina intrattenimento e produttività in un display IPS UHD da 31,5 pollici con il 98% di copertura DCI-P3. Grazie a Google TV integrato, altoparlanti Harman Kardon e un ampio supporto per il multitasking, questo monitor rappresenta una soluzione ideale per spazi limitati. Con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e connessioni avanzate, tra cui USB-C con Power Delivery da 90W, offre flessibilità e prestazioni eccellenti. Progettato per la produttività, lo ZenScreen MB27ACF è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 100Hz. Leggero e sottile, integra un supporto ergonomico C-clamp, porte USB-C e HDMI, e un sistema audio avanzato a 2.1 canali. Perfetto per ambienti di lavoro moderni, è confezionato con materiali eco-friendly certificati FSC, confermando l'impegno di ASUS per la sostenibilità. Le specifiche dello ZenScreen Smart MS32UC. Lo ZenScreen MB169CK è un monitor portatile da 15,6 pollici con pannello IPS FHD e un supporto rimovibile a 360°, ideale per lavorare ovunque. Dotato di connettività versatile, include due porte USB-C, mini HDMI e un jack per cuffie, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca flessibilità e funzionalità in movimento.