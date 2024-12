ASUS ROG Strix XG27UCG, la recensione del monitor 4K a 160 Hz con Dual Mode e un buon prezzo

L'ASUS ROG Strix XG27UCG si presenta come un'opzione interessante nel panorama dei monitor gaming 4K ad alta frequenza di aggiornamento, che finalmente iniziano ad essere proposti a prezzi più accessibili. Con un pannello Fast IPS da 27 pollici, risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, questo monitor promette un'elevata nitidezza sia con i giochi sia con i film, e una fluidità eccezionale grazie al Dual Mode che porta la risoluzione a 1080p per avere 360 Hz. Tuttavia, pur offrendo prestazioni di buon livello, l'XG27UCG non sembra distinguersi particolarmente dalla concorrenza, se non per il prezzo. In questa recensione dell'ASUS ROG Strix XG27UCG analizzeremo a fondo le sue caratteristiche, per capire se, nonostante alcune mancanze, questo display è in grado di ritagliarsi uno spazio in un mercato dove gli OLED stanno rapidamente guadagnando terreno.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Strix XG27UCG L'ASUS ROG Strix XG27UCG è un monitor gaming da 27 pollici 16:9 con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il pannello Fast IPS offre un'alternativa a basso costo agli OLED, e promette comunque tempi di risposta molto ridotti. La sua frequenza di aggiornamento massima è di 160 Hz in 4K, ma grazie al Dual Mode si può overcloccare il monitor a 320 Hz abbassando la risoluzione a 1080p. Una caratteristica interessante per i giocatori competitivi che prediligono la velocità massima alla risoluzione, e che abbiamo già analizzato nella recensione dell'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP. Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, il monitor copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 e il 130% dello spazio colore sRGB, garantendo una riproduzione dei colori molto fedele. L'ASUS ROG Strix XG27UCG si adatta bene a qualsiasi postazione da gaming, ma potete collegare solo una console per volta se non avete qualche adattatore L'XG27UCG supporta lo standard DisplayHDR 400 e dichiara una luminosità di picco di 400 nit. Lato software, ASUS integra come sempre diverse tecnologie dedicate al gaming, tra cui l'Extreme Low Motion Blur (ELMB), che elimina qualsiasi sfocatura sul display disattivando la retroilluminazione del monitor mentre si sincronizza con la frequenza di aggiornamento tramite G-SYNC, AMD Free Sync o Adaptive Sync per evitare anche fenomeni di tearing e stuttering. Non mancano poi funzionalità come GamePlus, con mirini personalizzabili e contatore FPS, e l'applicazione Display Widget, per la gestione delle impostazioni del monitor. Sul retro del pannello troviamo una selezione di porte essenziali: una DisplayPort 1.4, una HDMI 2.1 e una USB-C con supporto DisplayPort Alternate Mode. Presente anche un jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Le porte dell'ASUS ROG Strix XG27UCG sono quelle essenziali L'ASUS ROG Strix XG27UCG è disponibile ad un prezzo di vendita generalmente inferiore ai 500€. Scheda tecnica ASUS ROG Strix XG27UCG Tipo di display: Fast IPS

Fast IPS Dimensioni dello schermo: 27 pollici

27 pollici Risoluzione: 3840 x 2160 UHD 16:9

3840 x 2160 UHD 16:9 Gamma di colori: DCI-P3 95%, sRGB 130%

DCI-P3 95%, sRGB 130% Rapporto di contrasto: 1.000:1

1.000:1 Refresh Rate: 160Hz (4K) / 320Hz (FHD con Dual Mode)

160Hz (4K) / 320Hz (FHD con Dual Mode) Tempi di risposta: 1 ms GtG

1 ms GtG Curvatura: Flat

Flat HDR: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Antiriflesso: sì

sì Tecnologie gaming: G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync, VRR, Mirini, contatore fotogrammi, ELMB SYNC, Shadow Boost

G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync, VRR, Mirini, contatore fotogrammi, ELMB SYNC, Shadow Boost Connettività: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.1 x 1, USB-C (DP Alt Mode) x 1, Jack audio 3.5mm, USB-C Power Delivery (15W)

DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.1 x 1, USB-C (DP Alt Mode) x 1, Jack audio 3.5mm, USB-C Power Delivery (15W) Altoparlante: no

no Telecomando: no

no Supporto a parete VESA (cm): 100x100

100x100 Supporto: Inclinazione: da -5º a +20º, Altezza: 0-120 mm, Rotazione: ±45º, Rotazione su perno: ±90°

Inclinazione: da -5º a +20º, Altezza: 0-120 mm, Rotazione: ±45º, Rotazione su perno: ±90° Dimensioni: 61.4 x 36.7 x 9.0 cm (senza base); 61.4 x 51.0 x 21.9 cm (con base)

61.4 x 36.7 x 9.0 cm (senza base); 61.4 x 51.0 x 21.9 cm (con base) Peso: 3,8 kg (senza base) - 6,6 kg (con base)

3,8 kg (senza base) - 6,6 kg (con base) Prezzo: 499€

Design L'ASUS ROG Strix XG27UCG presenta un design in linea con gli altri monitor da gaming della serie ROG, pur mantenendo un profilo relativamente sottile. Le cornici sono ridotte sui tre lati (ma ne abbiamo viste di meno ingombranti), mentre quella inferiore è leggermente più spessa e ospita il logo ROG. Osservando il retro del monitor, si nota un look aggressivo, con linee decise e il logo ROG in rilievo, che grazie alla tecnologia Aura Sync si illumina con colori RGB personalizzabili, creando un po' di atmosfera in più. Un pannello rimovibile va a coprire l'area dedicata agli ingressi video, che è incavata nella scocca e sempre un po' difficile da raggiungere senza ruotare lo schermo. L'immancabile logo ROG retroilluminato La base, oltre ad essere robusta e realizzata in metallo per garantire un'ottima stabilità, presenta un design particolare con un'apertura circolare che permette di gestire e nascondere i cavi, contribuendo a mantenere la postazione di gioco ordinata. Altri dettagli interessanti sono la presenza di un incavo sulla parte frontale della base, pensato per appoggiare lo smartphone e averlo sempre a portata di mano durante le sessioni di gioco, e un foro per viti da 1/4", che permette di posizionare webcam o camere direttamente sullo stand del monitor. Un extra utile soprattutto per gli streamer alle prime armi. Il foro per la gestione dei cavi nello stand Il supporto offre poi ampie possibilità di regolazione: è possibile inclinare lo schermo, ruotarlo, regolarne l'altezza e utilizzarlo anche in verticale, anche se in questo modo i cavi diventano più difficili da gestire. Non manca la compatibilità con lo standard VESA 100x100 per il montaggio a parete. Nel complesso, il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG offre un design funzionale e accattivante, adatto a qualsiasi setup gaming, meno a postazioni da lavoro più "seriose". +6

Esperienza d'uso L'ASUS ROG Strix XG27UCG si è dimostrato un monitor piacevole da utilizzare durante i nostri test. Il supporto ergonomico consente di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione dello schermo con facilità, permettendo di trovare la posizione di visualizzazione ideale. La qualità dell'immagine è buona, pur non raggiungendo i livelli dei pannelli più costosi: la risoluzione 4K offre un'elevata nitidezza, i colori sono vividi e gli angoli di visione ampi sono quelli tipici dei pannelli IPS. Il rivestimento opaco gestisce bene i riflessi e compensa egregiamente una luminosità di picco non eccezionale. Il pannello IPS non può però garantire un livello di contrasto paragonabile a un OLED, né ai pannelli LCD VA, mentre l'HDR non fa notare troppo la sua presenza. Buona la resa dei colori e il contrasto, trattandosi di un IPS Gli ingressi, come detto, sono essenziali, ma permettono di collegare comodamente un PC e una console, senza alcun intoppo nella gestione di PS5 e Xbox Series X|S. La resa dei colori è buona anche nella riproduzione dei contenuti multimediali, ma già la dimensione del pannello fa capire che non è questo lo scopo principale del monitor. Per regolare le impostazioni si ha il solito joystick di navigazione a 5 direzioni, con in più dei tasti singoli per un rapido accesso al potenziamento del frame rate, alle funzioni GamePlus, al menu OSD e all'alimentazione. L'OSD (on-screen display) è grande e facile da leggere, mentre l'app PC ASUS DisplayWidget Center è comoda quando non si vogliono utilizzare pulsanti fisici per le varie regolazioni. Videogiochi I giochi sono il focus principale di un monitor come l'ASUS ROG Strix XG27UCG e, come prevedibile, in questo campo si comporta molto bene: la fluidità è elevata già in 4K grazie alla frequenza di aggiornamento di 160 Hz e non abbiamo riscontrato problemi di tearing o stuttering, con immagini sempre nitide anche durante le scene più concitate. L'angolo di visione è ottimo Non si segnalano problemi di rilievo nella gestione delle console principali attualmente presenti sul mercato: su PS5 e Xbox Series X|S le porte HDMI 2.1 e l'aspect ratio 16:9 permettono di avere accesso a tutte le funzioni native, eccetto il Dolby Vision, non supportato. Nintendo Switch soffre di nuovo un po' nei menu, più precisamente nella chiarezza dei testi, ma durante il gameplay gira tutto a meraviglia. La compatibilità dell'ASUS ROG Strix XG27UCG con le console è perfetta La Dual Mode (tradotto in italiano come potenziamento della frequenza dei fotogrammi) permette di passare dai 4K a 160 Hz ai 1080p a 320 Hz. Siamo su valori inferiori rispetto al ROG Swift OLED PG32UCDP, ma tutto funziona bene su PC, a patto di utilizzare una configurazione a singolo monitor. Utilizzare lo schermo di un portatile o un secondo schermo ha portato Windows 11 a incappare in qualche bug nella gestione di risoluzione e frequenze quando si cambia modalità in corsa. La riduzione della densità di pixel è invece qui meno evidente che nel pannello OLED a 32 pollici recensito qualche mese fa e i 320 Hz sono probabilmente un valore più realistico da raggiungere nei giochi più competitivi, con vantaggi evidenti in termini di fluidità e tempi di reazione decisamente inferiori. Uso da ufficio Nell'uso da ufficio il monitor ASUS è perfetto quando impostato in 4K, mentre a 1080p i testi appaiono un po' meno chiari (è comunque piuttosto inutile l'aumento di frequenza fuori dai giochi). Le molte regolazioni dello stand consentono l'uso in verticale, ma la gestione dei cavi risente del posizionamento del foro nello stand Il pannello IPS garantisce una visione perfetta anche lateralmente (quindi occhio agli sguardi indiscreti in ufficio), mentre il KVM, per gestire più PC con un unico set di mouse e tastiera, non è supportato. La fedeltà dei colori è buona (ma non perfetta) in entrambe le modalità, 4K o Full HD, senza differenze rilevabili.

Conclusioni Prezzo 499 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 L'ASUS ROG Strix XG27UCG è un monitor da gaming eccellente per gli scopi che si propone. L'immagine è buona sia in 4K che in 1080p, e permette di giocare ad alti frame rate senza rinunciare ad avere un buon monitor per lavorare e giocare ai giochi single player. Se rientrate nella nicchia a cui si rivolge, anche il prezzo è adeguato: siamo poco sopra altri monitor classici in 4K, senza l'aumento spropositato per la Dual Mode proposto da altri produttori.