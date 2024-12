Blasphemous è disponibile anche su Android da oggi: vediamo trailer e dettagli

Blasphemous è disponibile anche su Android a partire da oggi: l'interessante metroidvania sviluppato da The Game Kitchen, pubblicato su PC e console alcuni anni fa, può essere acquistato anche in versione mobile su Google Play

A fronte di un prezzo pari a 7,99€, il gioco include un sistema di controllo touch disegnato appositamente per i dispositivi Android, il supporto per i controller fisici e tutti i DLC pubblicati finora.

Acclamato ai tempi del lancio originale, Blasphemous può contare su di un gameplay ipegnativo, un comparto narrativo dotato di un certo spessore e una grafica in pixel art dallo stile davvero peculiare, che miscela sapientemente folklore spagnolo e contaminazioni religiose di stampo gotico.

Come detto, la versione mobile per terminali Android (per l'edizione iOS bisognerà attendere il prossimo 24 febbraio) vanta tutta una serie di ottimizzazioni pensate per adattare al meglio l'esperienza del titolo di The Game Kitcher al nuovo contesto.