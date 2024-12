Le trattative per il buyout di Ubisoft continuano: Tencent vuole più controllo, ma i Guillemot si oppongono

Stando a un report pubblicato da Reuters, stanno proseguendo le trattative per un buyout di Ubisoft. Una manovra che, nel caso andasse in porto, permetterebbe all'azienda di tornare privata e darebbe modo di avviare una ristrutturazione per stabilizzarla economicamente, dopo un'annata nera che ha visto il suo valore in borsa praticamente dimezzarsi. Tuttavia, al momento le parti non avrebbero trovato ancora un punto d'incontro, con Tencent indecisa se partecipare al buyout acquistando altre quote, in quanto gli sarebbe stata negata la richiesta di avere un maggiore controllo sulla gestione della compagnia.

Precisiamo che non c'è nulla di ufficiale al momento, ma le prime informazioni su queste trattative erano emerse già a ottobre grazie a un report Bloomberg. Le fonti di Reuters affermano che Tencent, che già possiede circa il 10% di Ubisoft, avrebbe richiesto maggiore potere sulle future decisioni del consiglio d'amministrazione, inclusa la gestione dei flussi di cassa. La Guillemot Brothers Ltd., azionista fondatore e di maggioranza con il 15% delle quote azionarie, al contrario avrebbe manifestato la volontà di mantenere invariato il controllo sulla compagnia.