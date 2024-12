WhatsApp introduce nuovi strumenti per creare gruppi e community direttamente dalla scheda Chat

La decisione di spostare gli strumenti di creazione nella scheda Chat punta a ridurre la complessità per gli utenti , offrendo un'esperienza più unificata. Questa mossa non solo semplifica la navigazione, ma garantisce anche che l'interfaccia delle comunità risulti meno affollata e più intuitiva. Il nuovo design, già visibile in alcune anteprime, promette di migliorare ulteriormente l'usabilità per chi interagisce con più gruppi e comunità.

Con questa implementazione, WhatsApp mira a consolidare gli strumenti di creazione in un unico punto , eliminando il pulsante d'azione flottante nella scheda Comunità. Gli utenti potranno così godere di un'interfaccia più ordinata, focalizzandosi esclusivamente sulla gestione e navigazione delle comunità esistenti, mentre la scheda Chat diventerà il centro operativo per l'avvio di nuove attività.

Quando arriverà la funzione?

Attualmente, questa funzione è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per i beta tester. WhatsApp non ha fornito una data ufficiale per il rilascio, ma ha confermato che l'aggiornamento sarà incluso in una futura versione. Gli utenti interessati possono continuare a seguire le novità sui canali ufficiali per ulteriori dettagli e aggiornamenti.

Di recente l'azienda sta puntando molto al potenziamento della parte legata ai gruppi e alle community: tra i test c'è infatti anche una nuova serie di funzioni dedicate al miglioramento delle chat vocali, una feature molto richiesta da chi usa quotidianamente le chat di gruppo. Ora non ci resta che attendere per poter testare queste nuove funzionalità e vedere come verranno utilizzate all'interno di WhatsApp.