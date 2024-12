WhatsApp introduce nuove azioni per le chat vocali di gruppo

Inoltre, WhatsApp sta testando un approccio basato sui gesti : scorrendo verso l'alto nella conversazione di un gruppo, gli utenti possono attivare automaticamente una chat vocale. Questa funzionalità è pensata per migliorare la fluidità delle interazioni, offrendo un'opzione intuitiva e veloce per avviare conversazioni vocali senza interrompere gli altri membri del gruppo con notifiche sonore.

Con l'ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.24.25.22 , disponibile tramite il Google Play Beta Program, l'app sta sperimentando nuove funzionalità per le chat vocali di gruppo. Questa novità consente agli utenti di avviare chat vocali in modo più rapido e intuitivo, semplificando il processo di comunicazione nei gruppi. Una delle principali innovazioni è l'introduzione di un pulsante sopra il tasto di invio messaggi , che rende l'avvio di una chat vocale immediato e visibile per tutti i membri.

WhatsApp ha esteso la disponibilità delle chat vocali a tutti i gruppi, indipendentemente dalle dimensioni. Inizialmente limitata ai gruppi con più di 32 membri , ora è accessibile anche in gruppi più piccoli, persino con soli due partecipanti. Questo miglioramento garantisce che tutti possano sfruttare le chat vocali silenziose, caratterizzate da notifiche push discrete invece delle classiche suonerie di chiamata. Tuttavia, per gruppi più grandi, è ancora possibile notificare tutti i membri una volta avviata una chat vocale.

Quando arriva?

Questa nuova funzione è attualmente in fase di rollout per alcuni beta tester che installano l'ultima versione di WhatsApp beta per Android. Tuttavia, alcuni utenti con la versione stabile dell'app potrebbero iniziare a vedere queste funzionalità, poiché l'aggiornamento si sta estendendo a un numero sempre maggiore di persone. Questo rollout graduale consente di valutare l'esperienza e il feedback degli utenti, garantendo al contempo che la nuova funzionalità sia stabile e pronta per un pubblico più ampio.

La divisione delle chat per semplificare l'utilizzo.

Le nuove azioni rapide per le chat vocali segnano un passo avanti per WhatsApp, che punta a migliorare l'esperienza degli utenti sia nei gruppi grandi che in quelli più intimi. Tutto questo mentre cerca di fare in modo che l'app possa rimanere sempre aggiornata, talvolta limitandone l'update su dispositivi più vecchi.