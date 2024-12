Le opzioni di accessibilità di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sembrano davvero complete

Bethesda e MachineGames hanno illustrato le opzioni di accessibilità per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, nell'ambito di una lista molto lunga e completa, che pare non trascurare alcun aspetto o possibilità.

Sono infatti tantissime le regolazioni disponibili: dalla visibilità dell'interfaccia alla visuale, con la possibilità di impostare il campo visivo, il motion blur e la stabilizzazione della telecamera. E poi naturalmente i sottotitoli, che possono essere ingranditi, rimpiccioliti e/o evidenziati.

Non mancano naturalmente le funzionalità pensate per chi ha delle difficoltà, ad esempio una modalità ad alto contrasto e con filtri speciali disegnati per i daltonici o per gli ipovedenti, così come layout configurabili per chi soffre di disabilità sul piano motorio.

In tal senso le opzioni includono, come da tradizione, meccanismi di assistenza alla mira, regolazioni per le zone morte degli stick analogici e i grilletti, insieme a tutta una serie di impostazioni applicabili invece a chi utilizza mouse e tastiera.