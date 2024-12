Time Magazine ha eletto Dragon Age: The Veilguard come gioco dell'anno 2024

Farà sicuramente discutere la scelta del prestigioso Time Magazine di premiare Dragon Age: The Veilguard come gioco dell'anno 2024 . Nella top 10 stilata dalla testata, troviamo l'ultima fatica di Bioware subito sopra ad Astrobot e Final Fantasy VII Rebirth. Interessante anche la scelta di inserire Lego Horizon Adventure in nona posizione.

La classifica

Come viene giustificata la vittoria di Veilguard? Intanto per il completissimo editor, considerato come uno dei più avanzati che si sia mai visto in un videogioco. L'inclusività dello stesso viene considerata la ciliegina sulla torta: "Prima ancora che il gioco abbia inizio, si vede lo sforzo di rendere Veilguard personale e di mettere il giocatore dentro il personaggio."

Un altro aspetto apprezzatissimo è il cast dei personaggi che accompagnano il giocatore, ognuno con le sue abilità e la sua personalità ben definita. "Se da un lato alcuni potrebbero sentire la mancanza della narrazione più politicizzata del suo predecessore, The Veilguard appare come una piacevole aggiunta alla serie, che resta ricca di lore ma non così densa da distrarre dal puro piacere di uccidere demoni. Se dovessi trovare una sola parola per descrivere Dragon Age: The Veilguard, che ne segni il posto come gioco dell'anno per TIME, sarebbe: soddisfacente." Conclude la lunga motivazione.

Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica completa stilata dal Times, dei dieci video giochi migliori del 2024: