Il 93% dei giochi Web3 è morto e sepolto e i restanti non si sentono troppo bene, secondo un recente rapporto

Come stanno i giochi basati sulle tecnologie del cosiddetto Web3 ? Blockchain, NFT e affini? Stando a un recente rapporto stilato da ChainPlay sono semplicemente morti e sepolti . Più precisamente, il 93% dei progetti è finito in un nulla di fatto, fallendo spesso prima del lancio. Ciò non significa che il settore è completamente finito, ma solo che si è contratto enormemente, diventando microscopico.

Attualmente il settore GameFi è classificato come ad alto rischio di fallimento. Ogni anno vengono lanciati in media 316 nuovi progetti, 262 dei quali spariscono nel nulla, dopo essere sopravvissuti per pochi mesi. I disastrosi numeri del settore mostrano la difficoltà estrema di far contenti contemporaneamente sia gli investitori, sia i giocatori, i cui interessi evidentemente confliggono.

Il web3 non sta molto bene

Per dire, l'88% dei progetti ha visto il suo valore calare del 90% dal suo picco massimo, segno della volatilità del settore e della sua natura speculativa. Insomma, l'entusiasmo è morto insieme a molti di questi fallimentari progetti, che non sono mai riusciti ad arrivare al grande pubblico, nonostante gli ingenti investimenti fatti dalle compagnie, con alcune che continuano a provare, nonostante il quadro non sia affatto roseo.