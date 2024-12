Bitcoin vola oltre i 100.000 dollari: la nomina di Paul Atkins alla SEC spinge le criptovalute verso nuovi record

L'elezione di Donald Trump e il cambio di rotta della SEC hanno fatto impennare il valore del Bitcoin, cresciuto del 52% in meno di un mese.

La criptovaluta più conosciuta al mondo, Bitcoin, ha raggiunto un traguardo senza precedenti, superando i 100.000 dollari di valore. Questo storico record è stato raggiunto grazie a un mix di fattori politici ed economici, con particolare attenzione all'amministrazione Trump e alle sue recenti nomine. Rispetto ai 40.000 dollari di dicembre 2023, l'attuale valore rappresenta un incremento significativo, sottolineando la crescente fiducia degli investitori nelle criptovalute. A contribuire a questa impennata è stata la nomina di Paul Atkins come nuovo capo della Securities and Exchange Commission (SEC). Conosciuto per le sue posizioni a favore delle criptovalute e di una maggiore deregolamentazione finanziaria, Atkins rappresenta un netto cambiamento rispetto al suo predecessore, Gary Gensler. L'approccio più accomodante di Atkins è stato accolto con entusiasmo dagli operatori del settore e dagli investitori.

Un cambio di direzione sotto l’amministrazione Trump Sin dalla sua elezione, Donald Trump ha dimostrato un'apertura crescente verso il mondo delle criptovalute, influenzando positivamente il mercato. La sua nomina di Paul Atkins è stata definita dallo stesso presidente un passo fondamentale per "rendere l'America più grande attraverso le innovazioni digitali." Questo cambio di prospettiva ha dato una nuova linfa a Bitcoin, che dal 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali, è cresciuto del 52%. Il valore del Bitcoin di oggi. Atkins, in diverse dichiarazioni, ha sottolineato la necessità di trattare in modo diretto con l'industria delle criptovalute e ha criticato l'approccio regolatorio passato, che considerava troppo restrittivo. "Le risorse digitali sono cruciali per il futuro economico degli Stati Uniti", ha dichiarato, alimentando ulteriormente la fiducia del mercato.