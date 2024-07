Sony ha acquisito Amber Japan, entrando così nel mercato delle criptovalute

In base a diverse fonti, sembra che Sony Group abbia acquisito Amber Japan, una compagnia specializzata nel mercato di criptovalute, rappresentando in questo modo l'entrata ufficiale del gruppo in questo settore, attraverso una manovra di notevole livello economico.

Amber Japan, conosciuta precedentemente come DeCurret, è la sussidiaria giapponese di Amber Group, compagnia globale specializzata nei servizi di compravendita di asset digitali regolati, in procinto di effettuare vari cambiamenti alla propria struttura e anche ingrandirsi in maniera notevole.

In base a quanto riferito da PR Times, Amber Japan, responsabile del servizio di mercato cripto WhaleFin, ha cambiato il suo nome in S.BLOX, con la piattaforma destinata ad attraversare ulteriori trasformazioni in futuro, comprese modifiche all'interfaccia e novità riguardanti l'app mobile, in maniera da rendere più facile e intuitivo il suo utilizzo.