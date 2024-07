Luigi's Mansion 2 HD a confronto con l'originale per Nintendo 3DS: le differenze sono enormi

La natura portatile lo sminuisce?

Se avete letto la nostra recensione di Luigi's Mansion 2 HD, saprete che abbiamo apprezzato parecchio la remaster dell'avventura dell'idraulico baffuto pubblicata originariamente su Nintendo 3DS, ma al contempo abbiamo dovuto sottolineare alcuni aspetti meno brillanti del gioco.

In particolare, le origini portatili del progetto si traducono in una struttura a compartimenti stagni che oggi come oggi appare inevitabilmente datata, e finisce dunque per incidere sulla godibilità dell'esperienza nel suo insieme.

Si tratta ad ogni modo di aspetti che non hanno impedito a Luigi's Mansion 2 HD di ricevere ottimi voti da parte della stampa internazionale, che a parte qualche eccezione ha pensato bene di premiare quest'ultima remaster prodotta da Nintendo.