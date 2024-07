Black Myth: Wukong mostra i suoi spettacolari boss in un nuovo video gameplay

Game Science ha pubblicato un nuovo video gameplay per il suo Black Myth: Wukong, action in stile souls-like che promette veramente grandi cose, come dimostra anche questo filmato incentrato soprattutto sugli scontri con alcuni dei suoi spettacolari boss.

Il video è composto da alcune sezioni di gioco montate insieme e concentrate soprattutto sui boss fight, che rappresenteranno i momenti culminanti di Black Myth: Wukong, come si conviene a un gioco di questo tipo, sebbene l'esperienza non si esaurisca certo in questi.

Alcune sezioni sono già state viste, e considerando l'enorme massa di materiali pubblicati finora da Game Science per il gioco diventa ormai difficile distinguere precisamente cosa sia stato già mostrato e cosa no, ma se non altro il tutto può valere come ripasso in vista della prossima uscita del gioco.